Татарстанцы жалуются на сбои в работе Chat GPT и Telegram

Фото: Динар Фатыхов

Жители Татарстана сообщают о сбоях в работе ряда сервисов. За последний час из региона поступают жалобы на работоспособность онлайн-платформ и приложений.

Наибольшее число сообщений связано с сервисами Telegram — 21% обращений и ChatGPT от OpenAI — 10% обращений. На сбои в работе сервиса ФНС указали 5% пользователей.



Ариана Ранцева