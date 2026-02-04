Новости общества

Татарстанцы жалуются на сбои в работе Chat GPT и Telegram

12:36, 04.02.2026

Наибольшее число сообщений связано с сервисом Telegram

Фото: Динар Фатыхов

Жители Татарстана сообщают о сбоях в работе ряда сервисов. За последний час из региона поступают жалобы на работоспособность онлайн-платформ и приложений.

скриншот c сайта Downdetector

Наибольшее число сообщений связано с сервисами Telegram — 21% обращений и ChatGPT от OpenAI — 10% обращений. На сбои в работе сервиса ФНС указали 5% пользователей.

Ариана Ранцева

