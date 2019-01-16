Совет Ассоциации инновационных регионов России переизбрал Минниханова председателем

Президент Татарстана Рустам Минниханов остался на посту председателя Совета Ассоциации инновационных регионов России. Члены совета переизбрали его на полях Гайдаровского форума.

Помимо этого, члены Ассоциации переизбрали Ивана Федотова директором АИРР, передает пресс-служба президента РТ.

Также в рамках собрания были рассмотрены заявки Новгородской области и Республики Саха (Якутия) на вступление в АИРР. Заявки были одобрены единогласным решением.

Далее участники обсудили стратегические вопросы деятельности Ассоциации и определили план работы на текущий год.

Напомним, что накануне в АИРР представили очередной рейтинг инновационных регионов, в котором Татарстан поднялся с третьего на второе место, обогнав Москву.