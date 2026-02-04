В Татарстане в 2025 году выявлено более 19 тыс. новых случаев рака

Заболеваемость оценивается в 400 случаев на 100 тыс. населения, лидируют колоректальный рак и меланома

В Татарстане в 2025 году зарегистрировано более 19 тыс. новых случаев онкологических заболеваний, сообщил профессор Рустем Хасанов, главный внештатный онколог ПФО и директор КГМА. В 2024 году показатель составлял 18,5 тыс. случаев. Заболеваемость в республике оценивается в 400 случаев на 100 тыс. населения.

По структуре заболеваемости в Татарстане лидируют колоректальный рак (ободочная и прямая кишки) — 14,6%, рак кожи с меланомой — 13,9%, рак молочной железы — 12,4%, рак трахеи, бронхов и легких — 8,7%, рак предстательной железы — 8,3%.

Специалисты отмечают, что мониторинг и ранняя диагностика остаются ключевыми факторами для снижения смертности от онкологических заболеваний в республике.

Ариана Ранцева