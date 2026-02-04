В Казани за сутки вывезли более 31 тыс. тонн снега

К уборке улиц привлекли свыше 1 100 единиц спецтехники

Фото: Динар Фатыхов

В Казани за прошедшие сутки к уборке улично-дорожной сети было привлечено 1 110 единиц спецтехники и 692 дорожных рабочих. Об этом сообщила мэрия.

За это время из города вывезли 31,6 тыс. тонн снега. Для обработки проезжей части использовали 268 тонн противогололедных материалов, в том числе 22 тонны реагента и 246 тонн песко-соляной смеси.

Работы по очистке улиц и обработке дорог продолжатся в дневное время. Сегодня на расчистку улично-дорожной сети планируется вывести 617 единиц техники и 578 рабочих.

Всего с начала зимнего периода из Казани на снегоплавильные пункты вывезено 655,5 тыс. тонн снега. На обработку дорог за это время использовано 45,5 тыс. тонн противогололедных материалов.

Ранее «Реальное время» писало, что средняя стоимость расчистки снега трактором в Казани составляет 14 тыс. рублей.

Ариана Ранцева