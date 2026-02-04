Минцифры включило новые сайты в белый список

Среди ресурсов — Совет Федерации, МВД, авиакомпании, HeadHunter, «Вкусно — и точка», «Иви» и крупные телеканалы

Фото: Динар Фатыхов

Минцифры России обновило перечень сайтов, которые останутся доступны при ограничениях мобильного интернета. В белый список включены официальные государственные ресурсы, сервисы для поездок, покупки и работы, а также медиа— и развлекательные платформы, сообщает RT.

В перечень вошли сайты Совета Федерации, МВД и МЧС, авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа», сервис поиска работы HeadHunter, аренды автомобилей «Ситидрайв», сети «Вкусно — и точка», супермаркеты «ВкусВилл», «Ашан», SPAR, Metro, «Петрович». Также доступны онлайн-кинотеатр «Иви», телевизионные каналы Первый, НТВ, ТНТ, СТС, «Спас», «Домашний», МУЗ-ТВ, канал «МИР» и приложение с радиостанциями «Радиоплеер».

В Минцифры подчеркнули, что доступ к этим ресурсам будет обеспечен даже при введении ограничений на мобильный интернет.

Ранее «Реальное время» писало, что в белый список включены цифровые платформы, доступные при ограничениях мобильного интернета в целях безопасности.



Ариана Ранцева