В Татарстане ночная температура ожидается в пределах от -25°C до -35°C

По прогнозу РСЧС, 5 февраля ночью и утром воздух в Казани и республике прогреется до -25… -28°C, при ясной погоде до -35°C

Фото: Динар Фатыхов

Республиканская система централизованного оповещения населения (РСЧС) предупредила о резком похолодании в Татарстане. Ночью и утром 5 февраля 2026 года температура воздуха в республике и в Казани ожидается на уровне -25… -28°C. При прояснениях местами столбики термометров могут опускаться до -30… -35°C.

Жителям и гостям региона рекомендовано соблюдать меры предосторожности, ограничить пребывание на улице и тщательно утепляться.

Ранее «Реальное время» писало, что из-за морозов в Казани приостановили часть троллейбусных маршрутов.

Ариана Ранцева