РКН просят ввести запрет на публикацию видео с мест школьных ЧП

Исключение предлагается сделать только для официальных сообщений

В Госдуме предложили ограничить распространение видеоматериалов и фотографий с мест нападений в школах. С соответствующими запросами первый заместитель председателя комитета по защите семьи Татьяна Буцкая обратилась к руководителю Роскомнадзора Андрею Липову и главе МВД Владимиру Колокольцеву, об этом написала Ксения Собчак в телеграм-канале.

В обращениях отмечается, что после подобных инцидентов в информационном пространстве активно публикуются фото— и видеоматериалы, которые подаются как оперативные новости, однако фактически могут детализировать способы совершения преступлений. По мнению депутата, такой контент способен использоваться в качестве инструктивного материала и провоцировать эффект подражания у лиц с неустойчивой психикой.

Буцкая предложила рассмотреть возможность введения временного моратория на публикацию видео с мест подобных преступлений, за исключением официальных сообщений правоохранительных органов.

Ранее «Реальное время» писало, что Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Roblox в России.

Ариана Ранцева