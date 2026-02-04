В Татарстане «смертность» бизнеса превысила «рождаемость» на 18%

Республика показала самый большой разрыв в абсолютных цифрах

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане в 2025 году число ликвидированных компаний превысило количество вновь созданных на 1 105 организаций. Об этом сообщил Ъ.

В республике за год было зарегистрировано 5 084 новые организации, тогда как ликвидировано — 6 189. В процентном выражении «смертность» бизнеса в Татарстане оказалась на 18% выше «рождаемости». Это самый крупный разрыв в абсолютных показателях среди регионов, где проводился анализ.

Аналогичная динамика зафиксирована также в Чувашии и Марий Эл. В Марий Эл число ликвидированных компаний (532) превысило количество созданных (369) на 163 организации, что соответствует превышению «смертности» над «рождаемостью» на 31% — наибольшему показателю в процентах. В Чувашии за год было закрыто 911 предприятий при 707 вновь созданных, дисбаланс составил 22%.

Эксперты связывают превышение числа закрытий над открытиями с высокой ключевой ставкой, которая ограничивает доступ к кредитам для стартапов и действующего бизнеса, а также с ужесточением регуляторного и налогового давления, ростом административной нагрузки и сохранением высоких издержек на сырье, энергию и аренду.

В целом по России в 2025 году количество новых коммерческих организаций сократилось на 20% по сравнению с предыдущим годом и составило 173 тыс., что стало минимальным значением за последние 14 лет. Число ликвидированных компаний выросло на 15% — до 233 тыс., в результате «смертность» бизнеса превысила «рождаемость» на 26%.

Ариана Ранцева