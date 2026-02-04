Минобороны сообщило о взятии под контроль Староукраинки и Степановки

Задачи были выполнены подразделениями группировок войск «Восток» и «Южное»

Фото: Дарья Пинегина

Минобороны России в ходе очередного брифинга сообщило об установлении контроля над населенными пунктами Староукраинка в Запорожской области и Степановка в Донецкой Народной Республике.

Согласно официальным данным оборонного ведомства, задачи по занятию Староукраинки были выполнены подразделениями группировки войск «Восток», которые в настоящее время продолжают продвижение в глубину обороны. Параллельно с этим подразделения «Южной» группировки войск обеспечили переход под контроль населенного пункта Степановка.

Напомним, 2 февраля ведомство информировало об установлении контроля над поселком Придорожное в Запорожской области усилиями той же группировки «Восток». Первого февраля стало известно о занятии села Зеленое в Харьковской области силами группировки «Север» и Сухецкого в ДНР подразделениями группировки «Центр».

Рената Валеева