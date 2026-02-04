В 2026 году в Татарстане на выплаты классным руководителям направят 3,3 млрд рублей

Большая часть средств направлена в школы, часть — в профессиональные образовательные организации

Фото: Динар Фатыхов

В 2026 году в Татарстане в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники», входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети», планируются выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, а также государственных профессиональных образовательных организаций.

По соглашениям, заключенным с Минпросвещения РФ, на эти цели из федерального бюджета планируется направить 3 299,2 млн рублей. Из них 3 021,3 млн рублей предусмотрено для педагогических работников общеобразовательных организаций и 277,9 млн рублей — для педагогов профессиональных образовательных организаций.

Ариана Ранцева