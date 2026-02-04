Татарстанское УФАС признало нарушения на аукционе по рекламе в Лениногорске

Предпринимателю выдали предписание, документы направлены для решения вопроса о штрафе

Фото: Динар Фатыхов

Антимонопольная служба Татарстана признала обоснованной жалобу предпринимателя на нарушения при проведении аукциона на установку и эксплуатацию рекламных щитов в Лениногорском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанского УФАС.

При проверке выяснилось, что Палата имущественных и земельных отношений Лениногорского района допустила несколько нарушений. Номера лотов в документации не совпадали с утвержденной муниципалитетом схемой размещения рекламных конструкций, что создавало неопределенность для участников торгов. Информация о составе аукционной комиссии была засекречена, а материалы о проведении торгов противоречили друг другу.

Кроме того, описание предмета торгов в документах различалось: одни материалы указывали на предоставление мест для размещения рекламных конструкций, другие — на право установки и эксплуатации самих щитов. Организатор ответил на запрос о разъяснениях только спустя 10 дней вместо положенных двух, что нарушило равные условия для участников.

По итогам рассмотрения жалобы УФАС выдало организатору предписание об устранении нарушений и направило материалы для рассмотрения вопроса о наложении штрафа.

Ранее «Реальное время» писало, что глава ПИЗО частично признал вину по делу о взятке.

Ариана Ранцева