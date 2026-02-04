В Татарстане число индивидуальных инвестиционных счетов достигло 170,6 тыс.

Россияне вложили на Московской бирже 139 млрд рублей, основная часть — облигации

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в январе 2026 года количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) достигло 170,6 тыс. Общие инвестиции физических лиц в ценные бумаги на бирже почти удвоились по сравнению с январем 2025 года и составили 139 млрд рублей. Основная часть вложений пришлась на облигации — 93,5 млрд рублей, акции — 0,7 млрд рублей, паи фондов — 44,8 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Доля частных инвесторов в торговле акциями составила 67,8%, облигациями — 16%, на срочном рынке — 57%. В России количество инвесторов с брокерскими счетами превысило 40,4 млн, на них приходится 76,8 млн счетов, сделки совершали около 3 млн человек.

Среди популярных бумаг у инвесторов в январе были акции Сбербанка, Газпрома, «Лукойла», ВТБ, «Т-Технологий», «Яндекса», «Полюса», «Норникеля» и Х5. Торговый оборот по счетам ИИС в январе составил 252,7 млрд рублей, большая часть сделок пришлась на акции — 53,3%.

Ранее «Реальное время» писало, что индекс Мосбиржи вырос до 2 788 пунктов по итогам торгов.

Ариана Ранцева