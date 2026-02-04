Минэкономразвития запросило данные о задержках интуристов в аэропортах

Ведомство намерено проработать проблему с пограничными службами

Фото: Артем Дергунов

Минэкономразвития России запросило у Ассоциации туроператоров России данные о конкретных случаях задержек иностранных туристов при прохождении паспортного контроля в российских аэропортах. Информация необходима для последующей работы с пограничными службами, сообщили в АТОР.

Ранее ассоциация направила в Минэкономразвития и Банк России предложения по устранению системных барьеров для роста въездного турпотока. Одним из ключевых вопросов стало длительное прохождение паспортного контроля иностранцами — в отдельных случаях ожидание составляет от трех до семи часов.

Кроме того, обсуждается возможность пересмотра лимита на ввоз наличной валюты в Россию без декларирования, который сейчас установлен на уровне $10 тыс. В АТОР считают, что действующее ограничение не соответствует текущему портрету въездного туриста. По данным ассоциации, основной поток формируют премиальные туристы из стран Ближнего Востока и Азии, при этом иностранные гости не могут свободно пользоваться банковскими картами в России. Решений по увеличению лимита пока не принято.

Ранее «Реальное время» писало, что рост внутреннего турпотока в России в 2026 году ожидается на уровне 5%.

Ариана Ранцева