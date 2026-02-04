Казань осталась без «красных» камер на дорогах: республика готовит контрмеры

Видеорегистраторы в общественных автобусах Казани оказались вне закона но Минтранс Татарстана планирует расширить фиксацию на такси и подключить к ней ИИ

Фото: Максим Платонов

Суды отменяют постановления о назначении штрафов автовладельцам, в которых доказательствами проходят данные с камер в автобусах — заявили о проблеме в Миндортрансе Татарстана. После трех лет действия власти республики были вынуждены приостановить в Казани эксперимент, когда видеорегистраторы в общественном транспорте фиксировали нарушения на пути следования и автоматически передавали информацию в ГИБДД. Причина отмены не раскрывается, но сейчас республика вместе с московским институтом «РосдорНИИ» разрабатывает поправки, которые позволят возобновить эту практику и восстановить порядок.



«Зеленый свет» нарушителям ПДД?

Татарстанский эксперимент по обеспечению безопасного движения общественного транспорта в Казани неожиданно подошел к концу. Казанские автоперевозчики приостановили фотовидеофиксацию нарушений ПДД, которые собирали с помощью видеорегистраторов, установленных в салоне автобусов (в обиходе их называют «красными» камерами под цвет автобусов).

Накопленные видеоматериалы, фиксирующие выезд автомобилей на выделенную автобусную полосу или парковку на остановке общественного транспорта, перестали принимать в судах Казани. Тревогу по этому поводу забил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов во время заседания республиканской комиссии по безопасности дорожного движения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В Казани ежегодно происходит сокращение личного состава службы (ГИБДД). Несколько лет назад мы проанализировали ситуацию и приняли решение о проведении эксперимента по установке приборов фотовидеофиксации на рейсовые автобусы Казани. С их помощью отслеживали дорожную обстановку. Однако в августе 2025 года эксперимент был прекращен в связи с отсутствием нормативно-правовой базы, — сообщил Ханифов.

В результате масса постановлений ГИБДД о выявленных нарушениях ПДД и назначении штрафов отменяется. Суды Казани не воспринимают собранные материалы в качестве убедительного доказательства. «Они отменяются буквально пачками», — сообщил Фарит Ханифов.

При этом глава республиканского Минтранса обеспокоен не самим фактом отмены постановлений о нарушении, а реакцией судов на предоставленную доказательную базу. По его словам, фотоснимки с видеорегистраторов, иллюстрирующие нарушения на дороге, высокого качества. По крайней мере, «ничем не хуже тех, что приходят на портал «Народного контроля, — заметил он, — Во многих случаях они даже более качественные».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Исправить положение республиканские власти собираются достаточно скоро. Как сообщил Фарит Ханифов на коллегии Минтранса, будет заключен контракт с «РосдорНИИ» о сотрудничестве. В рамках него предполагается доработать нормативную базу по использованию видеорегистраторов для отслеживания дорожной ситуации.

— С ними будем разрабатывать нормативные документы, которые должны позволить приборам фотовидеофиксации передавать полученные изображения, и в судах постановления сноситься не должны, — заявил он.

После этого глава Минтранса РТ рассчитывает распространить подобную практику на такси и межрегиональные автобусы, транспорт госорганов и грузовую технику.

— Сегодня мы наблюдаем бурное развитие множества программ искусственного интеллекта. Их главная цель — обеспечить комплексное управление и контроль за состоянием дорог. Однако, как показала дискуссия в Москве, мы можем параллельно решать и задачу мониторинга соблюдения ПДД. Именно над этим мы сейчас и работаем. Уверен, что совокупность этих шагов позволит нам выйти на по-настоящему комплексный уровень управления, — рассказал он.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Автомобили занимают выделенные полосы и паркуются в запрещенных местах

Эксперимент по использованию видеорегистраторов в пассажирских автобусах для контроля за движением в онлайн-режиме проходил в Казани с начала 2022 года, рассказали «Реальному времени» представители казанских автоперевозчиков. По их словам, видеокамеры и регистраторы автобусов фиксировали два основных вида нарушений: выезды на выделенную полосу для общественного транспорта, а также остановки и стоянки в зоне действия запрещающих знаков.

— Владельцы личных автомобилей постоянно занимают выделенные полосы, паркуются в запрещенных местах и совершают другие нарушения, серьезно затрудняющие движение общественного транспорта. Объективно говоря, методы убеждения не работают — только рублем. В машине едет максимум четыре человека, а в автобусах очень много людей. Когда ввели камеры, движение автобусов облегчилось, — рассказали сотрудники, работавшие ранее ПАТП.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Водители абсолютно спокойно отнеслись к камерам, потому что опять-таки они выполняют свою работу и даже им в помощь в 90% ДТП случаев. Навскидку скажу, чаще всего вина в ДТП не на водителях автобусов. Их вынуждают: легковушки «подрезают», это очень, знаете, страшное дело. Лично со мной произошел один случай — подрезала дама на дорогой иномарке. А в салоне ехала беременная на последнем месяце. Пассажиры едва успели ее подхватить, когда пришлось резко затормозить, — рассказал другой представитель казанского перевозчика.

Экс-глава Ассоциации перевозчиков Казани Сергей Темляков наотрез отказался от комментариев. Добавим, что подобные эксперименты проходят во многих городах России, но почему-то лишь в Казани произошла отмена. Причины приостановки Минтранс не раскрыл.

«РосдорНИИ»: нужно следовать букве закона

В «РосдорНИИ» подтвердили подготовку к подписанию соглашения, но воздержались от комментариев. В пресс-службе напомнили об условиях использования специальных технических средств, имеющих функции фото— и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений. Во-первых, их использование регулируется статьей 22.1 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Во-вторых, места размещения стационарных и передвижных ТСАФ обозначаются дорожным знаком 6.22 «Фотовидеофиксация», который должен указываться в проекте организации дорожного движения.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В третьих, ТСАФ вне населенных пунктов необходимо располагать таким образом, чтобы их зона контроля (участок дороги и (или) прилегающей территории, на которых стационарными, передвижными и (или) мобильными ТСАФ обеспечивается контроль за дорожным движением), начиналась на расстоянии не менее 150—300 м от дорожного знака 6.22». Одним словом, нужно следовать букве закона.

Камеры приносят пользу не только на дорогах

— Внешний контроль всегда дисциплинирует водителей и не только их, — считает председатель татарстанского отделения Всероссийского общества автовладельцев Юрий Кулагин. — Установка камер на улицах и в общественных местах приносит ощутимую пользу. Безусловно, существуют законодательные нюансы, но, насколько я понимаю, поставлена задача урегулировать их, чтобы обеспечить повсеместное размещение камер. При этом речь идет не только о контроле за водителями, их состоянием и действиями. Важно также контролировать и других участников дорожного движения. В нашей республике уже успешно функционирует система «Народного контроля»: любой гражданин, зафиксировавший нарушение на телефон с соответствующим разрешением и правильно оформивший документы, может инициировать привлечение нарушителя к ответственности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В пример эксперт привел случаи, когда суд получает видео плохого качества, к тому же по нему невозможно определить, где и когда это было снято и относится ли к делу. Естественно, в таких случаях суд скорее встанет на сторону автовладельца, пояснил он.

Но если нарушение явное, все снято как надо — видно время, место, номер машины, и у судьи нет никаких сомнений в достоверности этих фактов, он признает нарушение и вынесет соответствующее решение о наказании, добавил Кулагин. «Мое мнение по поводу фиксации нарушений таково: чем больше возможностей для их фиксации и последующего наказания, тем лучше. Неважно, где установлена камера — на автомобиле ГАИ, в автобусе или другом муниципальном транспорте. Это особенно важно, учитывая, сколько ДТП со смертельным исходом происходит из-за выезда на встречную полосу. Люди, совершающие такие нарушения, не думают ни о себе, ни о других участниках дорожного движения. Если же такие случаи фиксируются — например, автобус на трассе видит выезд на встречную полосу и записывает номер автомобиля, время, то почему бы не наказать виновного? Чем больше будет такого объективного фиксирования, тем лучше», — заключил он.