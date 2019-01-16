Глава Счетной палаты РФ предложил передать часть федеральных земель регионам

Счетная палата предложила правительству передать часть федеральных земель региональным властям.

«Я считаю, что нужно существенно увеличить полномочия субъектов, передать часть земельных ресурсов субъектам. Это серьезные структурные шаги, они не все прописаны в нацпроектах. Я считаю, что нам нужны дополнительные меры политики, которые создадут драйв и экономический рост», — сообщил глава ведомства Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме.

Он отметил, что в нацпроектах также нет цели по снижению доли государства в экономике страны, пишет ТАСС.