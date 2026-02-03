Мобильные лаборатории, доплаты учителям и гранты на 300 млн рублей: как двигают науку в Татарстане

Министерство образования и науки республики назвало способ решения проблемы кадрового дефицита в школах

«Задание готово, скоро объявим. Главное условие — практически все оборудование должно быть отечественного производства», — сообщил сегодня министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин о завершении подготовки к конкурсу на разработку передвижных мобильных лабораторий по физике и химии. Между тем власти республики выделили в этом году впечатляющую сумму в 1,5 млрд рублей на проект «Физико-математический прорыв», в рамках которого учителя смогут получать доплаты за высокое качество подготовки школьников. Как собираются отметить День российской науки в Татарстане и какую премию сможет получить «Лучший ученый РТ» — в материале «Реального времени».

Наука и технологии неразрывны

День российской науки отмечается ежегодно 8 февраля, и, как правило, к этой дате приурочивают научные конференции, просветительские акции, награждения ученых-исследователей. В преддверии этого события на брифинге в Доме правительства рассказали о достижениях татарстанской научной школы, чьи интересы так или иначе связаны с промышленностью. Наука и технологии остаются «вечными спутниками», поэтому инвестиции в исследования не снижаются. «В 2025 году ежегодные объемы внутренних затрат на научные исследования увеличились на две трети. За последние пять лет этот показатель вырос почти в три раза», — сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

По ее словам, в настоящее время ежегодно увеличивается и финансовое обеспечение деятельности каждого ученого. «Этот показатель для Республики Татарстан немного выше, чем в среднем по Российской Федерации», — отметила она.

В результате численность научно-исследовательского персонала в Татарстане достигла максимума в новейшей истории региона — 16,5—16,6 тысячи человек. «Эту цифру я бы хотела особо отметить: последний раз такая численность сотрудников научных учреждений была в республике в 1996 году», — подчеркнула вице-премьер. Также Татарстан удерживает первое место в индексе зрелости системы управления научно-технологическим развитием и третье место в Национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов Российской Федерации.

Главное событие — награждение лауреатов Республиканской премии в области науки «Научный прорыв. Фәнни алга китеш» пройдет 11 февраля. «Действительно, это становится частью одного из совсем новых инструментов поддержки наших ученых. Речь идет о Республиканской премии в области науки «Научный прорыв», учрежденной в прошлом году. Буквально через неделю мы узнаем имена новых победителей», — сообщил президент АН РТ Рифкат Минниханов.

— Основная цель премии заключалась и остается в том, чтобы способствовать научным открытиям и успеху в современной России, в том числе и в Татарстане, а также стимулировать наше научное сообщество к повышению эффективности научно-исследовательских работ, — заявил глава АН РТ. Лауреаты премии будут названы в десяти номинациях, а абсолютному победителю сулят приз в 500 тысяч рублей.

Казанский научный центр РАН завершает работы по гранту на 300 млн рублей

Наука развивается за счет федеральных и республиканских грантов. Академия наук РТ взяла на себя миссию по реализации программы научно-технологического развития. Будучи центром ответственности за координацию и управление научно-технологическим развитием региона, АН РТ провела перестройку мер поддержки научных исследований и разработок и внедрила принципиально новые инструменты стимулирования. При взаимодействии с федеральным фондом были разыграны гранты на проведение фундаментальных научных исследований на сумму свыше 300 млн рублей. При этом размер одного гранта составил 1,375 млн рублей.

Шесть вузов республики участвуют в программе «Приоритет-2030». Это КФУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ, Университет Иннополис, Высшая школа нефти. Вице-премьер РТ надеется, что вскоре в их ряды «вольются аналогичные образовательные структуры, созданные в других вузах».

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Так, Университет Иннополис и КНИТУ-КАИ стали основными образовательными учреждениями по профессиональной подготовке в рамках федерального проекта «Кадры для БАС». Ими было выпущено в прошлом году свыше тысячи специалистов, сообщила Лейла Фазлеева. КНИТУ-КАИ реализует две программы по заказу федеральных министерств, а также восемь дополнительных программ подготовки, связанных с эксплуатацией БПЛА. Для практического обучения вуз приобрел современное оборудование в рамках программы «Приоритет-2030».

Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» завершает в 2026 году реализацию гранта из федерального бюджета на финансовое обеспечение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития в размере 300 млн рублей (по 100 млн на каждый год). Кроме этого, Казанский научный центр в 2025 году выиграл федеральный грант на реализацию научно-технологического проекта адаптации метаболических путей, деградации ароматических соединений с целью получения ценных веществ.

Как университеты дружат с индустрией

КФУ создал инжиниринговый центр в области малотоннажной химии. Его возглавил заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов КФУ Михаил Варфоломеев. Инвестиции в центр составили 500 млн рублей. Половину сумму обеспечил грант России, вторую половину — средства индустриальных партнеров (СИБУР, «Газпромнефть», «Татнефть» и др.). Центр нацелен на разработку и производство реагентов для повышения нефтеотдачи пластов. По инициативе ректора КФУ создана полная инфраструктура для таких разработок — от лабораторий до масштабирования. Сейчас здесь занимаются разработкой поверхностно-активных веществ (ПАВ).

— В нефтедобыче им [ПАВ] приходится действовать по сути в концентрированном рассоле, чтобы активизировать добычу. Мы разработали целую линейку таких инновационных ПАВ, которые уже активно внедряются на месторождениях России, — рассказал Михаил Варфоломеев.

Кроме того, инжиниринговый центр ведет проекты во Вьетнаме, Омане и Сербии.

200 тысяч рублей за подготовку умников по точным наукам

В подготовку кадров вовлечена и система образования республики, сообщил глава Министерства образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. В последние два года среди школьников популяризируются точные науки — математика, физика, химия. При поддержке раиса республики Рустама Минниханова с прошлого учебного года успешно стартовал пилотный проект «Физмат прорыв». Его инициатором выступил ректор Университета Иннополис Александр Гасников. Главная цель проекта — существенное повышение качества математического образования и развитие физико-математических способностей школьников.

Кроме того, проект призван обеспечить приток абитуриентов с высоким уровнем подготовки по математике и физике в вузы республики, а также оказать поддержку учителям математики и молодым педагогам в школах. В этом году выделили 1,5 млрд рублей, в рамках проекта учителя смогут получать доплаты за высокое качество подготовки школьников.

— Этот проект включает в себя поддержку школ и учителей, а также создание физико-химических, физико-математических классов и научных лабораторий. В рамках проекта будут проведены конкурсы на получение грантов с денежными поощрениями. Эти конкурсы состоятся не ранее апреля текущего года, точнее, по итогам учебного года, — рассказал Ильсур Хадиуллин.

Кроме того, в учебный процесс вовлекаются преподаватели вузов физико-химического профиля. «Двадцать таких преподавателей получат по 200 тыс. рублей по итогам работы в конце учебного года», — пояснил глава Минобрнауки.

Нехватку учителей в школах хотят компенсировать передвижными мобильными лабораториями. «Задание готово, скоро объявим. Главное условие — практически все оборудование должно быть отечественного производства», — сообщил Ильсур Хадиуллин о завершении подготовки к конкурсу на разработку передвижных мобильных лабораторий по физике и химии. В разработке технического задания участвовал КФУ.

Кроме того, в этом году будут распределены гранты для школ. 30 получат по одному миллиону рублей, еще 30 — по два миллиона рублей. Эти средства будут направлены на повышение квалификации учителей, оснащение классов, а также на моральную и материальную поддержку детей, их вовлечение в образовательный процесс, включая кружки и другие активности. Еще один способ решения кадровой проблемы — готовить будущих педагогов в самих школах.

— Мы возлагаем большие надежды на открытие педагогических классов. В настоящее время у нас 320 таких классов в 221 школе, где обучается более 5 000 детей. Только в прошлом учебном году 35% выпускников одиннадцатых классов из этих классов поступили на педагогические специальности, — рассказал Ильсур Хадиуллин.

