Путин и Си Цзиньпин обсудили развитие сотрудничества по видеосвязи

Лидеры отметили рост товарооборота свыше $200 млрд и устойчивость отношений РФ и КНР

Президенты России и Китая провели видеопереговоры, в ходе которых обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений. Стороны отметили устойчивость сотрудничества и позитивную динамику в торгово-экономической сфере.

Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Китаем развиваются уверенно вне зависимости от международной конъюнктуры. По его словам, в 2025 году экономическое сотрудничество двух стран оставалось стабильным, а товарооборот третий год подряд превышает $200 млрд. Президент РФ также подчеркнул, что Россия является лидером по поставкам энергоресурсов в Китай и это партнерство носит взаимовыгодный характер.

Си Цзиньпин сообщил, что китайско-российские отношения вступают в новый этап. Он отметил значение совместного празднования Дня Победы как демонстрации решимости двух стран отстаивать итоги Второй мировой войны и принципы международной справедливости. Лидер КНР также указал на вклад саммита ШОС и заседания глав правительств в Москве в укрепление многостороннего взаимодействия, добавив, что торговое сотрудничество и кооперация в новых сферах развиваются динамично.

Ариана Ранцева