Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай в первой половине 2026 года

Приглашение было с благодарностью принято, уточнил Юрий Ушаков

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции пригласил президента России Владимира Путина совершить визит в Китай в первой половине 2026 года. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, приглашение было с благодарностью принято, пишет РИА «Новости».

Последние годы отмечены интенсивной дипломатической активностью на российско‑китайском направлении. В мае 2025 года Россию с официальным визитом посетил Си Цзиньпин — поездка была приурочена к 80‑летней годовщине Победы СССР в Великой Отечественной войне. В свою очередь, Владимир Путин побывал в КНР в мае 2024 года (это была его первая зарубежная поездка после начала нового президентского срока) и с 31 августа по 3 сентября 2025 года.

Визит 2024 года включал поездки в Пекин и Харбин, переговоры с Си Цзиньпином, а также участие в мероприятиях, посвященных 75‑летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Кроме того, президент РФ открыл «Российско‑Китайское ЭКСПО‑2024» в Харбине. Во время августовско‑сентябрьской поездки 2025 года Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), провел переговоры с председателем КНР и посетил мероприятия, приуроченные к 80‑летию победы во Второй мировой войне.



Рената Валеева