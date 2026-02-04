Каждый 32-й житель Татарстана стоит на учете с онкологией

В 2025 году зарегистрировано 127 324 пациента, заболеваемость выросла на 4,5% по сравнению с прошлым годом

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане каждый 32-й житель стоит на учете с онкологическим заболеванием. Об этом на пресс-конференции сообщил главный внештатный специалист-онколог региона Эдуард Нагуманов.

— На 31 декабря 2025 года в Республике Татарстан было зарегистрировано 127 324 пациента со злокачественными новообразованиями. Впервые в истории Татарстана заболеваемость вышла за пределы 20 тысяч человек, — отметил Нагуманов. По его словам, заболеваемость выросла на 4,5% по сравнению с 2024 годом и на 12% выше показателей 2023 года.

Специалист подчеркнул положительные тенденции: «Сбылись наши прогнозы предыдущих лет: динамика заболеваемости, количество инцидентов и рост выживаемости увеличиваются».

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане в 2025 году выявлено более 19 тыс. новых случаев рака.

Ариана Ранцева