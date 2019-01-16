С февраля власти РФ поднимут все федеральные выплаты на 4,3%

Правительство РФ намерено проиндексировать все федеральные ежемесячные выплаты на 4,3%. Они будут увеличены с 1 февраля 2019 года.

«С 1 февраля будут проиндексированы на фактический уровень инфляции за 2018 год все федеральные ежемесячные денежные выплаты, это 4,3%. Росстат уже опубликовал данные. На это будет потрачено дополнительно 25 млрд рублей. Финансовую поддержку в увеличенном размере получат более 15 млн наших граждан», — цитирует ТАСС вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Она рассказала об индексации выплат сегодня на заседании правительства.