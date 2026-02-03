Бонусы маркетплейсов, доходы фрилансеров и ключевые вызовы для ФНС

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Фото: Реальное время

К концу января российская налоговая сфера постепенно начала оживать. Почему у селлеров маркетплейсов возникли проблемы с бонусными баллами и с какими ключевыми вызовами предстоит столкнуться налоговикам — в обзорном материале «Реального времени».

Ключевые вызовы для налоговой системы страны

Эксперты определили ключевые вызовы, с которыми столкнутся налоговые органы России в ближайшие годы. Прежде всего речь идет о трех моментах: истощении ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ), негативных демографических трендах и трансграничной налоговой конкуренции за инвестиции. Эти факторы станут основными при принятии налоговых корректировок.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Истощение ФНБ видится краткосрочной угрозой на фоне низких цен на нефть и необходимости финансирования бюджетного дефицита. На деле же это способно привести к значительному недополучению доходов. Демографический спад является долгосрочной проблемой. Сокращение числа активных и молодых налогоплательщиков может потребовать нового перераспределения доходов для нормальной работы пенсионной системы.

И в качестве третьей угрозы, что станет одним из ключевых вызовов для налоговой системы страны, эксперты называют трансграничное давление. Речь об отъезде россиян за границу и приезд мигрантов. Дефицит кадров на рынке труда неизбежно приведет к необходимости введения налоговых стимулов для работодателей и сотрудников. Что само по себе отразится на доходах бюджетов.

Бонусные баллы маркетплейсов

Давление на маркетплейсы продолжает расти. Теперь в дело включилась Федеральная налоговая служба (ФНС), которая стала доначислять налоги на бонусные баллы селлеров, сообщают «Ведомости». По данным источника, инспекции предъявляют требования о включении стоимости баллов в налогооблагаемый доход продавцов маркетплейсов. В основном претензии касаются только одной площадки, но общий фон понятен.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Бонусные баллы стали проблемой из-за того, что механизм их начисления и использования стал менее прозрачен для бизнеса. По сути, деньгами с этих бонусов селлеры могли распорядиться только в некоторых случаях, с которых продавцы платили налоги. Однако налоговики считают, что платить надо со всего объема начисленных баллов, а не только с конвертированной в рубли части бонусов.

При этом эксперты выражают сомнение в законности действий налоговых органов. Если коротко, в УСН доход возникает в момент поступления средств на счет бизнеса или получения права распоряжаться ими. И бонусные баллы этим критериям не соответствуют.

Сами продавцы указывают, что доначисление налогов на бонусы существенно снижает рентабельность торговли на электронных площадках. Некоторые предприниматели отмечают, что в сложившихся условиях рассматривают возможность сворачивания бизнеса.

Доходы фрилансеров растут сильнее, чем у штатных сотрудников

Сразу несколько исследований показали значительный рост доходов фрилансеров в 2025 году. При этом зарплаты штатных сотрудников росли скромнее. Это связано с рядом причин, в том числе размером налогов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По версии экспертов, зарплаты сотрудников корректируются медленнее и уступают инфляции. А вот расценки фрилансеров на свободном рынке реагируют на экономические изменения куда оперативнее. Для бизнеса это также экономически оправданно: снижение затрат на налоги и социальный пакет позволяет компенсировать фрилансеру более высокие ставки, включая надбавку за срочность. Как правило, такие исполнители работают в статусе самозанятых.

При этом новых налоговых обязательств для самозанятых до 2028 года вводить не планируется, сообщил член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. Он также отметил, что государство намерено стимулировать добровольное подключение самозанятых к системе социального страхования.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Интересно, что рост доходов фрилансеров усиливает внимание налоговиков к таким моделям занятости. Особенно при подмене трудовых отношений гражданско-правовыми при работе с самозанятыми на постоянной основе. Для компаний это означает необходимость более четкого выстраивания договорных отношений и реального подтверждения проектной занятости.

Уроженец Москвы стал вторым крупнейшим налогоплательщиком Британии

Уроженец Москвы миллиардер Александр Герко поднялся с шестого на второе место в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Британии по версии The Sunday Times. Его трейдинговая компания XTX Markets по итогам прошлого года заплатила корпоративный налог в размере £426 млн. Также личные налоговые выплаты Герко составили £331,4 млн. По последней оценке Forbes, состояние миллиардера достигает $7,6 миллиарда.

Несмотря на то, что Герко родился в Москве, он отказался от российского гражданства в 2022 году. На сегодняшний день он является британским гражданином. Карьеру он начинал в Deutsche Bank и хедж-фонде GSA Capital, а в 2015 году основал XTX Markets, которая стала одним из крупнейших игроков на рынке высокочастотной торговли. При этом Герко учился в МГУ и имеет степень доктора математических наук.