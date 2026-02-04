Казань стала одним из лидеров по развитию социальной среды за последние пять лет

34% россиян отметили город среди территорий с наибольшими изменениями за пять лет

Фото: Динар Фатыхов

Казань вошла в число городов — лидеров по развитию социальной среды за последние пять лет, пишет ТАСС.

По данным аналитиков, 34% опрошенных россиян назвали Казань одним из городов, где наиболее заметны позитивные изменения в социальной сфере. В рейтинге также фигурируют Москва (71%), Санкт-Петербург (42%) и Краснодар (40%).

В целом 87% респондентов считают Россию страной с развитой социальной политикой и высокой степенью вовлеченности государства в социальные процессы. Восемь из десяти участников опроса согласились с тем, что государство играет ключевую роль в различных сферах социальной жизни.

Среди конкретных улучшений жители чаще всего отмечают развитие городских пространств (52%), спортивной инфраструктуры (47%) и культурно-просветительских проектов (35%). При этом 57% опрошенных считают, что основным источником позитивных изменений в состоянии их города являются муниципальные и региональные органы власти.

К наиболее тревожащим социальным проблемам граждане относят качество и доступность медицины (69%), ситуацию на рынке труда (58%) и состояние городской инфраструктуры (52%). Половина респондентов (50%) оценивает готовность жителей участвовать в социальных инициативах как среднюю и зависящую от внешней поддержки и координации.

Всероссийский онлайн-опрос проведен в IV квартале 2025 года, аналитика выполнена в январе 2026 года. В исследовании приняли участие 1 400 россиян в возрасте от 18 лет, выборка квотирована по социально-демографическим параметрам, типу населенного пункта и федеральным округам.



Ариана Ранцева