В Казани обсудили развитие сотрудничества Татарстана и Индии

Встреча прошла с участием раиса РТ и генконсула Республики Индии

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с первым генеральным консулом Республики Индии в Казани господином Джейсундхаром. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Татарстаном и Индией.

Минниханов поздравил дипломата с назначением и пожелал ему успешной работы на новом посту. Он отметил, что открытие Генерального консульства Индии в Казани будет способствовать укреплению экономических, политических и культурных связей, а также развитию межрегионального взаимодействия.

Глава республики подчеркнул, что Татарстан придает большое значение расширению сотрудничества с Индией в рамках традиционно дружественных российско-индийских отношений. В ходе встречи также было отмечено, что у Татарстана сформирована договорно-правовая база взаимодействия с регионами Индии и действует соглашение между Торгово-промышленной палатой Татарстана и Конфедерацией промышленников Индии.

Ариана Ранцева