Россельхознадзор выявил нарушения в Казанском зооботсаде
Проверка показала несоблюдение требований к содержанию животных и санитарным условиям
Управление Россельхознадзора по Татарстану провело плановую выездную проверку муниципального бюджетного учреждения культуры «Казанский зооботсад». В ходе контрольных мероприятий инспекторы зафиксировали нарушения требований Постановления Правительства Российской Федерации №1937, регулирующего использование животных в культурно-зрелищных целях и условия их содержания.
Как сообщили в ведомстве, в учреждении не установлен санитарный день для проведения генеральной уборки и дезинфекции, выявлены дефекты напольных покрытий и следы плесени в помещении кормокухни. Также отсутствуют необходимые условия для изоляции больных и подозрительных на заболевания животных: в ветеринарном пункте не предусмотрены помещения для их раздельного содержания, что нарушает правила карантина, лечения и реабилитации.
Кроме того, животные, проходящие лечение, находились в санитарно-карантинной зоне, а в помещениях экзотариума, где готовится корм, зафиксированы повреждения стен и наличие насекомых и грызунов.
По итогам проверки руководству Казанского зооботсада выдано предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений.
