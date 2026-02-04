Россельхознадзор выявил нарушения в Казанском зооботсаде

Проверка показала несоблюдение требований к содержанию животных и санитарным условиям

Фото: Максим Платонов

Управление Россельхознадзора по Татарстану провело плановую выездную проверку муниципального бюджетного учреждения культуры «Казанский зооботсад». В ходе контрольных мероприятий инспекторы зафиксировали нарушения требований Постановления Правительства Российской Федерации №1937, регулирующего использование животных в культурно-зрелищных целях и условия их содержания.

Как сообщили в ведомстве, в учреждении не установлен санитарный день для проведения генеральной уборки и дезинфекции, выявлены дефекты напольных покрытий и следы плесени в помещении кормокухни. Также отсутствуют необходимые условия для изоляции больных и подозрительных на заболевания животных: в ветеринарном пункте не предусмотрены помещения для их раздельного содержания, что нарушает правила карантина, лечения и реабилитации.

Кроме того, животные, проходящие лечение, находились в санитарно-карантинной зоне, а в помещениях экзотариума, где готовится корм, зафиксированы повреждения стен и наличие насекомых и грызунов.

По итогам проверки руководству Казанского зооботсада выдано предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений.

Ариана Ранцева