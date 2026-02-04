В ТОР «Зеленодольск» появится производство зарядок для электромобилей за 53 млн рублей

Реализация одобренного проекта позволит создать 85 рабочих мест

Фото: предоставлено компанией «Greengy»

В Татарстане на заседании комиссий по рассмотрению заявок на заключение соглашений для территорий опережающего развития (ТОР) «Набережные Челны» и «Зеленодольск» были одобрены проекты с общим объемом инвестиций более 200 млн рублей. Заседание прошло под председательством заместителя премьер-министра РТ — министра экономики Мидхата Шагиахметова.

Реализация одобренных проектов позволит создать 132 новых рабочих места. ООО «АВАНТА ФИТ» планирует построить в ТОР «Набережные Челны» новый фитнес-центр с инвестициями более 153 млн рублей и созданием 47 рабочих мест. ООО «Е-пром» запустит производство зарядных станций для электромобилей на территории ТОР «Зеленодольск» с объемом инвестиций 53 млн рублей и созданием 85 рабочих мест.

В Татарстане функционируют пять территорий опережающего развития: «Набережные Челны», «Зеленодольск», «Нижнекамск», «Чистополь» и «Менделеевск». По состоянию на конец 2025 года резиденты ТОР вложили около 92 млрд рублей, включая 74,5 млрд рублей капитальных вложений, и создали 26 288 рабочих мест.

Ариана Ранцева