В Татарстане сняли ограничения на трассе М-5

С 07:00 движение автобусов и грузовиков восстановлено

Фото: Максим Платонов

В Татарстане с 07:00 сняты все ограничения на движение автобусов и грузовых автомобилей по трассе М-5. Об этом сообщил Оперштаб Татарстана.

Ранее на четырех участках автодороги М-5, проходящих по территории республики, из-за неблагоприятных погодных условий были введены временные ограничения для движение автобусов, грузовиков и такси.

В настоящее время проезд по трассе открыт для всех категорий транспортных средств.



Ариана Ранцева