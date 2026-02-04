В Татарстане сняли ограничения на трассе М-5
С 07:00 движение автобусов и грузовиков восстановлено
В Татарстане с 07:00 сняты все ограничения на движение автобусов и грузовых автомобилей по трассе М-5. Об этом сообщил Оперштаб Татарстана.
Ранее на четырех участках автодороги М-5, проходящих по территории республики, из-за неблагоприятных погодных условий были введены временные ограничения для движение автобусов, грузовиков и такси.
В настоящее время проезд по трассе открыт для всех категорий транспортных средств.
