Росздравнадзор опроверг получение отчета о нарушениях в стоматологиях

Ведомство изучит документ после его официального поступления

Фото: Динар Фатыхов

Исследование общественников о возможных нарушениях в работе стоматологических клиник пока не поступало в Росздравнадзор. Об этом пишет ТАСС.

В Росздравнадзоре отметили, что в случае получения документа специалисты проведут его анализ. Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование Общественной потребительской инициативы сообщила, что около 45% стоматологических клиник в России работают с нарушениями. По данным издания, часть организаций не имеют лицензий либо не зарегистрированы в Федеральной государственной информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов и в государственной системе мониторинга за оборотом товаров.



Ариана Ранцева