Татарстан вошел в топ регионов по числу нелегальных стоматологий

В республике 65,4% клиник работают без лицензии или регистрации

Фото: Галия Гарифуллина

Татарстан вошел в число регионов с наибольшей долей стоматологических клиник, работающих нелегально или с нарушениями законодательства. Согласно исследованию Общественной потребительской инициативы (ОПИ), в республике 65,4% таких организаций не имеют лицензии или не зарегистрированы в государственных системах мониторинга оборота товаров и лекарственных средств, пишут «Известия».

Исследование подготовлено на основе данных ФНС, Росздравнадзора и системы маркировки лекарств. С документом ознакомились «Известия». Материалы направлены главе Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, первому вице-премьеру Денису Мантурову, с просьбой принять меры по борьбе с нелегальными стоматологиями.

В целом по стране, по оценке ОПИ, около половины стоматологических клиник работают вне правового поля или с серьезными нарушениями. В топ-10 регионов с наибольшим числом таких случаев вошли Санкт-Петербург (80%), Москва (78,5%), Свердловская область (72%), Челябинская область (67,2%), Татарстан (65,4%), Омская область (62,2%), Воронежская область (61,4%), Нижегородская область (59%), Новосибирская область (59%) и Самарская область (54,4%).

Общественники просят разрешить проведение внеплановых проверок частных стоматологий и пресечь деятельность нелегальных организаций.

По словам главы ОПИ Олега Павлова, отсутствие лицензии и регистрации в государственных системах с высокой вероятностью означает, что клиника может не располагать необходимыми помещениями, оборудованием и квалифицированным персоналом, а также использовать лекарственные препараты и медицинские изделия неизвестного происхождения. Кроме того, при закупках по «серым» схемам возрастает риск применения препаратов, ввезенных с нарушением температурного режима, что делает их неэффективными или опасными для пациентов, включая угрозу анафилактического шока.

Ариана Ранцева