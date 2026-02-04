Депутат Госсовета Татарстана Губайдуллин призвал не вестись на «фейковые рассылки» от его имени

Фото: Артем Дергунов

Депутат Госсовета Республики Татарстан, член фракции «Единая Россия» Эмиль Фидаилевич Губайдуллин опубликовал предупреждение о фейковых рассылках, которые рассылаются от его имени. В своем сообщении он подчеркнул, что не ведет переписку с гражданами через мессенджеры, и призвал быть внимательными к подобным сообщениям.

скриншот чата в мессенджере

Губайдуллин призвал пользователей не реагировать на фейковые сообщения. Он отметил, что подобные рассылки могут быть использованы для мошенничества или распространения недостоверной информации.

Дмитрий Зайцев