Илон Маск стал первым человеком с состоянием свыше $800 млрд

Увеличение капитала связано с покупкой SpaceX компании xAI, общая оценка — $852 млрд

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием более $800 млрд, сообщает Forbes. Рост его капитала связан с приобретением компании xAI.

Теперь общее состояние бизнесмена оценивается в $852 млрд (66 трлн рублей). Состояние Маска продолжает расти благодаря успехам в сфере космических технологий и искусственного интеллекта.



Ариана Ранцева