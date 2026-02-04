Новости общества

Илон Маск стал первым человеком с состоянием свыше $800 млрд

12:49, 04.02.2026

Увеличение капитала связано с покупкой SpaceX компании xAI, общая оценка — $852 млрд

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием более $800 млрд, сообщает Forbes. Рост его капитала связан с приобретением компании xAI.

Теперь общее состояние бизнесмена оценивается в $852 млрд (66 трлн рублей). Состояние Маска продолжает расти благодаря успехам в сфере космических технологий и искусственного интеллекта.

Ариана Ранцева

