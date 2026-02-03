АТОР: «Мы ожидаем дальнейшего увеличения доли авто— и ж/д-туристов»

Причин для смены транспорта две: дороговизна поездки и ненадежность авиасообщения

Фото: Реальное время

В 2025 году Казань связали прямыми авиасообщениями с 17 городами как внутри России, так и за ее пределами. При этом, по словам экспертов, люди все меньше летают в российские города самолетами. Какие направления популярны среди туристов, на какие критерии смотрят путешественники при выборе туров, у каких людей авиасообщения остаются востребованными и куда можно будет улететь из Казани в ближайшем будущем — в материале «Реального времени».

Казань связали прямыми авиасообщениями с 17 городами

В 2025 году Казань связали прямыми авиасообщениями с 17 городами как внутри России, так и за ее пределами. Так, в марте возобновили рейсы в Ереван, с 1 мая запустили самолеты в Кабардино-Балкарию, а с 5 мая — в Астрахань. Кроме того, летом прошлого года Казань связали прямыми рейсами с Санкт-Петербургом, Геленджиком и Сургутом. Осенью самолеты начали летать из столицы Татарстана в Магас (Ингушетия) и Краснодар, следует из сообщений казанского аэропорта.

Если рассматривать зарубежные направления, то прямым рейсом из Казани теперь можно улететь на остров Хайнань (Китай), а также на остров Фукуок, город Нячанг (оба находятся во Вьетнаме). Также из Международного аэропорта «Казань» стартовали перелеты в Тегеран, Бохтар, а также Даламан и Стамбул (Турция). Помимо этого, появились авиасообщения из столицы Татарстана в Абу-Даби и Рас-эль-Хайма (ОАЭ), отмечает пресс-служба воздушной гавани.

Однако на порталах aviasales и «Яндекс Путешествия» прямые рейсы из Казани не найдены в Даламан, Бохтар, Тегеран.

Как объяснил «Реальному времени» руководитель пресс-службы казанского аэропорта Адель Гатауллин, рейс из Казани в Даламан является сезонным и выполняется в период с 30 апреля по 29 октября. Также в определенные промежутки времени выполняются рейсы в Бохтар и Тегеран.



— Из Казани в Бохтар в 2025 году самолеты летали в период с 3 сентября по 22 октября. Рейсы выполняла авиакомпания «Северный ветер». Период выполнения рейсов в Тегеран — с 14 июля по 4 августа, их выполняет авиакомпания Mahan Air. Рейсы из аэропорта Казани в Гоа выполнялись в 2024 и 2025 годах. На данный момент они не выполняются. Гоа — это чартерное направление и выполняется по заказу туроператоров. Наличие рейса зависит от планов туроператоров, — прокомментировал изданию Гатауллин.

Что касается дальнейшего развития авиасообщения, то, по словам Гатауллина, на данный момент ведется работа по открытию рейсов из Казани в страны Ближнего и Дальнего Востока, а также по увеличению частотности выполнения рейсов на существующих маршрутах.

— Аналогичная работа ведется на внутренних воздушных линиях, приоритетом является увеличение частотности выполнения рейсов на существующих маршрутах, — резюмировал пресс-секретарь казанского аэропорта.

Доля самолетных туристов падает, люди пересаживаются на поезда и машины

При этом топ самых популярных направлений внутри России среди рядовых туристов не меняется и не зависит от времени года. В пятерку по-прежнему входит Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Ярославль. Об этом «Реальному времени» сообщил вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

Последние два года доля самолетных туристов снижается, а взамен люди пересаживаются на поезда и автомобили. Причин для смены транспорта для путешествий две: дороговизна поездки и ненадежность авиасообщений, подчеркнул в беседе с корреспондентом издания Ромашкин.



— Сейчас, например, средняя стоимость перелета из Москвы в Сочи составляет около 20 тыс. рублей за человека, в зависимости от того, когда вы летите. Цены на перелет из Казани в Сочи тоже высокие: не меньше 20 тыс. И, помимо этого, люди еще подвисают в аэропортах. По последним данным, с задержками рейсов столкнулись 4,5 млн пассажиров. Это очень много. Учитывая упомянутые два фактора, мы ожидаем дальнейшего увеличения доли авто— и ж/д-туристов, — поделился вице-президент АТОР.

По его словам, на увеличение доли туристов, передвигающихся на машинах и поездах, также повлияет развитие трасс и увеличение количества скоростных поездов на путях между городами (например, «Сапсан»).

Однако авиасообщение продолжает оставаться востребованным для деловых поездок.

— В основном все города, куда открывают или увеличивают количество прямых рейсов, являются крупными деловыми центрами, особенно Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань. В связи с этим я думаю, что огромный поток самолетных туристов — это командировочные и деловые путешественники. Дело в том, что в отличие от обычных туристов они (деловые туристы, — прим. ред.) в меньшей степени экономят деньги, поскольку перелет оплачивает работодатель, — обратил внимание Ромашкин.

«Туристы едут в Турцию весной, чтобы отдохнуть в рекреационных бассейнах»

Среди зарубежных направлений у россиян весной пользуются популярностью Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Индия, Шри-Ланка, Китай и Таиланд, а также наши туристы едут в Турцию и Египет. Об этом «Реальному времени» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Отметим, что большинство из упомянутых стран и добавили прямые рейсы из Казани.

При этом, как показал мониторинг порталов aviasales и «Яндекс Путешествия», прямых перелетов из Казани пока нет в Индию.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

К слову, согласно статистике АТОР, с момента запуска прямых рейсов во Вьетнам спрос на туры в эту страны у россиян вырос на 80—960% в зависимости от туроператора. Стоимость туров туда варьируется от 170 тыс. до 250 тыс. рублей на двоих за 11—12 ночей. Если говорить про Таиланд, то спрос туда в январе 2026-го вырос на 15—30% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а стоимость путевок на двоих на февраль начинается от 193 тыс. рублей, следует из подсчетов ассоциации туроператоров России.

Что касается ОАЭ, то пик спроса в эту страну у россиян фиксировали в новогодние праздники. Однако после 11 января стоимость путевок снизилась почти втрое. Туры на февраль, как сообщили в пресс-службе упомянутой площадки, начинаются от 108 тыс. на двоих на 7 ночей. В свою очередь, отдых в Турции летом обойдется минимум в 129,4 тыс. рублей на двоих, если речь идет об отдыхе на 10 ночей.

— Для морских купаний в той же Турции время еще не пришло, но туристы в весенний период в основном едут туда с культурно-познавательными целям или чтобы отдохнуть в рекреационных бассейнах. Китай набирает обороты еще с сентября прошлого года за счет отмены виз для россиян. Причем в Пекин и Шанхай популярны именно экскурсионные туры, а Хайнань очень востребован зимой, особенно среди жителей российских регионов, — сказал изданию Барзыкин**.

При этом, по его словам, 80% туристов едут в упомянутые страны именно для отдыха. В массовом сегменте потребительский спрос приходится на рекреационный, пляжный и культурно-познавательный туризм.

— Конечно, есть и деловые поездки, но на них приходится не более 20% от общего турпотока, и они больше распространены осенью и весной, когда проходят выставки и форумы. Например, в Арабских Эмиратах скоро будет форум, а в том же Китае в ноябре пройдет Шанхайская выставка, — резюмировал Барзыкин.

«При выборе направления туристы ориентируются на достопримечательности»

Главные критерии при выборе направления у российских туристов — достопримечательности и ожидаемые впечатления от поездки, подчеркнул Ромашкин.

— Туристы летят не туда, куда дешевле. Они ориентируются на достопримечательности в каждом из городов и на те впечатления, которые они хотят получить от этой поездки. Если путешественники хотят попробовать татарскую кухню, то едут в Казань, а если хотят отдохнуть на море — то в Сочи или в Геленджик. При этом нужно понимать, что рейсом, например, Казань — Геленджик и обратно будут в основном пользоваться казанцы, желающие отдохнуть на море, однако жители Геленджика вряд ли полетят в Казань с туристическими целями. А вот разница в стоимости туров в данном случае не играет роли, — резюмировал Ромашкин.



** источник фото Юрия Барзыкина: «Федерал Пресс»