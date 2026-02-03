«Это называется грабеж»: Татарстану предстоит «делить асфальт» с Москвой. Готов ли бюджет региона?

После сдачи объекта дорога останется федеральной заботой

В России хотят расширить полномочия регионов в плане финансирования дорожных работ: теперь субъекты смогут вкладывать собственные средства в проекты ГК «Автодор», включая платные магистрали. Первым испытанием нового механизма может стать развязка трассы М-12 «Восток» в Подмосковье. Готов ли бюджет Татарстана софинансировать федеральный асфальт и каким еще регионам «развяжут руки» новые правила — в материале «Реального времени».

В России построят более 50 объездных автодорог вокруг населенных пунктов

— Транспортному строительству всегда президент уделяет особое внимание. Это необходимо для устойчивого развития всей страны, — с этих слов премьер-министр Михаил Мишустин начал презентацию поправок в закон «Об автомобильных дорогах». Правительство расширит полномочия регионов: теперь субъекты смогут вкладывать собственные средства в проекты ГК «Автодор», включая платные магистрали. Первым испытанием нового механизма может стать развязка трассы М-12 «Восток» в Подмосковье.

В этом году на дорожные работы в Татарстане направили 46,6 млрд рублей, и с каждым годом сумма будет расти — в 2028-м она достигнет 49,5 млрд. Но бюджет республики и других регионов может изрядно «потрясти». Правительство хочет обязать субъекты выделять бюджеты на строительство и ремонт федеральных трасс, которые принадлежат «Автодору». Раньше содержание и ремонт, например, тех же М-12 «Восток» и М-7 «Волга» были на ответственности госкомпании, живущей на поступления из федерального бюджета, федеральных дорожных фондов и платы от системы «Платон».

Законодатели в пояснительной записке напомнили, что правило, благодаря которому «федералы» могут получать деньги от регионов, не новый. Правда, оно «носит дозволяющий характер». В эпоху, когда в России 31 регион не способен полностью обеспечивать себя за счет собственных доходов, а еще восемь живут в основном на дотации Москвы, потому что их собственные доходы сильно уступают расходам, — такой механизм, очевидно, не пользуется популярностью. Из ближайших соседей Татарстана, к таким регионам-«двоечникам» относится Чувашия, Марий Эл и Кировская область.

Но федеральными дорогами пользуются все — и бедные, и богатые, поэтому строить их надо усиленней. Особенно ближе к центру и югу России, где загруженность запредельна: туристы исследуют Краснодарский край и Крым, там же военные перебрасывают крупнотоннажную технику на фронт, а зерновозы ездят с перегрузами. Поэтому дорогам как можно чаще нужен ремонт. В 2026 году кабмин планировал выделить 773,2 млрд рублей для выполнения федерального проекта «Развитие федеральной сети». Всего к 2030-му планируется, что построят более 50 объездных автодорог вокруг населенных пунктов.

Федеральные трассы теперь можно строить за счет инвесторов

В Росавтодоре «Реальному времени» прокомментировали, что «законопроект расширяет возможности участия субъектов РФ в развитии скоростной дорожной сети, проходящей на их территории». И Татарстан наряду с Ростовской областью проявляет интерес. Статус родины вице-премьера Марата Хуснуллина накладывает на республику особую ответственность: быть в числе «отличников» для Татарстана — вопрос принципа.

В 2026 году «Автодором» запланированы проекты строительства обхода Тюмени — продолжение М-12 «Восток» в развитии транспортного коридора «Запад-Восток» с участием Тюменской области и устройство транспортной развязки на пересечении М-12 и А-107 «Московское малое кольцо» и М-7 «Волга» с участием Московской области.

Что касается других регионов — на М-4 «Дон» в Ростовской области расширяют 90 км дороги с четырех до шести полос и строят четыре путепровода. В Челябинской области на М-5 «Урал» увеличат число полос с двух до четырех и строят обход города Сим. В Краснодарском крае в 2026 году завершат строительство четырехполосного обхода Адлера и аэропорта с выходом на А-149; на трассе А-289 продолжается модернизация автодороги, связывающей Краснодар с Крымским мостом через Славянск-на-Кубани и Темрюк; на А-290 ведется реконструкция с возведением обхода Анапы.

Однако, как первоначально могло показаться, суть законопроекта не заключается в том, чтобы вкладывать деньги «в общий котел». Федеральные трассы теперь можно строить за счет инвесторов, которых привлекает «Автодор», чтобы не ждать годами бюджетных денег. Как пояснили в компании, для региона это идеальные условия: трасса строится на его территории, но платить за нее, оформлять горы документов или содержать ее потом местным властям не придется. Дорога остается федеральной заботой.

«Может привести к уменьшению выполнения дорожных работ на дорогах регионального и местного значений»

«Реальное время» обратилось в Минтранс республики, чтобы узнать, готов ли бюджет Татарстана к таким вызовам.

— Дополнительная нагрузка потребует тщательного планирования и, возможно, перераспределения средств между статьями бюджета <...> Участие в новой программе может привести к ускорению строительства ключевых федеральных объектов на территории республики. Вместе с этим привлечение средств региональных бюджетов к финансированию строительства и содержания дорожных объектов федерального значения может привести к уменьшению выполнения дорожных работ на дорогах регионального и местного значений, — пояснили в ведомстве.

— Это называется грабеж! — считает эксперт «Реального времени» экс-руководитель отдела инноваций Минтранса Татарстана Ринат Губаев.

Татарстан продолжает стремиться к тому, чтобы достичь к 2030 году главного показателя нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — 60% нормативного состояния дорог регионального значения. Сейчас он достигает 52,3%.

— Региональные дороги у нас в принципе в хорошем состоянии. Но проблема в том, что, помимо региональных дорог, у нас еще очень много других. По‑моему, около 350 населенных пунктов в республике до сих пор не имеют дорог с твердым покрытием. В чем же беда? Вот когда у нас проходит какое‑нибудь мероприятие республиканского, всероссийского или даже мирового масштаба, мы начинаем приводить в порядок город. Да, все верно: улицу Карла Маркса, улицу Кремлевскую — все обновляем. Но до села дороги так и не доходят. Даже в городе наблюдается такой дисбаланс. О чем тогда можно говорить? Когда же мы наконец приведем в порядок дороги по всей республике? Многие, конечно, утверждают, что дороги в республике в целом в хорошем состоянии. В Казани мы это действительно ощущаем. Но стоит выехать за ее пределы — особенно в отдаленные районы… — задался вопросом Ринат Губаев.

Получается, Татарстан может помочь федеральному центру деньгами, чтобы быстрее построить/отремонтировать у себя современную скоростную трассу. По договору регион выделяет фиксированную сумму на работы — и на этом его расходы заканчиваются. Всю дальнейшую работу, ремонт и оплату долгов по проекту берет на себя государство. В итоге республика получает качественную дорогу, за которую не нужно платить из своего кармана в будущем.

Как будут поступать небогатые субъекты РФ?

Но среди регионов есть тот же Крым, который получает дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета. При этом его дороги страдают чуть ли не сильнее всего. Как будет выглядеть механизм ремонта и строительства дорог при условии, что у республики нет своих средств?

«Реальное время» пообщалось с местной жительницей, которая призналась, что на состояние крымских дорог влияют сразу несколько факторов. Во-первых, это регулярное передвижение тяжелой военной техники, которая из-за своего веса портит асфальт. Сейчас ведомства пытаются разделять потоки гражданских и военных машин, хотя детали этих маршрутов остаются закрытыми из-за требований секретности.

Во-вторых, серьезную нагрузку создают грузовые фуры. Поскольку правила проезда по Крымскому мосту постоянно меняются и зачастую ограничивают проезд крупного транспорта, большегрузы уходят на переправу или альтернативный маршрут через новые территории.

Получается, что современные скоростные трассы вроде «Тавриды» используются в основном туристами, а тяжелый транспорт продолжает разбивать старые дороги в сельской местности. К этому добавляются и погодные катаклизмы — ливни и оползни, которые характерны для всего юга России и быстро размывают любое покрытие.

Говорить о финальном одобрении инициативы пока преждевременно: путь законопроекта №1124826-8 в стенах парламента только начался. Документ поступил в Госдуму 19 января и сейчас находится на изучении в комитете по транспорту.