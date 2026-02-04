Новости общества

В Татарстане потратят почти 300 млн рублей на установку дорожных камер

15:36, 04.02.2026

Камеры планируется разместить как на федеральных трассах (М-7 «Волга», Р-239), так и на городских улицах Казани, а также региональных дорогах

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения» объявило о планах установить 98 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Республике Татарстан. Начальная стоимость контракта составляет 299,4 млн рублей.

Работы должны быть выполнены в течение 100 рабочих дней. Камеры планируется разместить как на федеральных трассах (М-7 «Волга», Р-239), так и на городских улицах Казани, а также региональных дорогах.

Основные технические характеристики комплексов включают:

  • измерение скорости — от 0 до 350 км/ч с погрешностью не более 1 км/ч;
  • круглосуточный режим работы;
  • распознавание номерных знаков с вероятностью не менее 98%;
  • работу при температурах от -50°C до +40°C;
  • защиту оборудования не ниже IP66.

Гарантийные обязательства предусматривают:

  • гарантийный срок — 36 месяцев;
  • срок службы — не менее 5 лет;
  • бесплатное обслуживание программного обеспечения;
  • замену вышедшего из строя оборудования в течение пяти рабочих дней.

Подрядчик также обязан провести обучение персонала заказчика и обеспечить подключение всех комплексов к защищенной сети передачи данных. После установки оборудование должно работать в круглосуточном режиме, передавая информацию в единую систему фиксации нарушений.

Дмитрий Зайцев

