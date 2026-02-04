В Татарстане потратят почти 300 млн рублей на установку дорожных камер
Камеры планируется разместить как на федеральных трассах (М-7 «Волга», Р-239), так и на городских улицах Казани, а также региональных дорогах
Государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения» объявило о планах установить 98 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Республике Татарстан. Начальная стоимость контракта составляет 299,4 млн рублей.
Работы должны быть выполнены в течение 100 рабочих дней. Камеры планируется разместить как на федеральных трассах (М-7 «Волга», Р-239), так и на городских улицах Казани, а также региональных дорогах.
Основные технические характеристики комплексов включают:
- измерение скорости — от 0 до 350 км/ч с погрешностью не более 1 км/ч;
- круглосуточный режим работы;
- распознавание номерных знаков с вероятностью не менее 98%;
- работу при температурах от -50°C до +40°C;
- защиту оборудования не ниже IP66.
Гарантийные обязательства предусматривают:
- гарантийный срок — 36 месяцев;
- срок службы — не менее 5 лет;
- бесплатное обслуживание программного обеспечения;
- замену вышедшего из строя оборудования в течение пяти рабочих дней.
Подрядчик также обязан провести обучение персонала заказчика и обеспечить подключение всех комплексов к защищенной сети передачи данных. После установки оборудование должно работать в круглосуточном режиме, передавая информацию в единую систему фиксации нарушений.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».