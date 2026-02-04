Госавтоинспекция Татарстана призвала отказаться от поездок из-за морозов

Ночью и утром 5 февраля температура в регионе может опуститься до -35

Фото: Нафиса Миннехузина

Госавтоинспекция МВД по Татарстану рекомендовала водителям по возможности отказаться от поездок в ближайшие сутки из-за ожидаемого резкого похолодания. По прогнозу, ночью и утром 5 февраля температура воздуха в регионе может понизиться до -35 градусов.

В ведомстве отмечают, что при необходимости выезда автомобилистам следует проявлять повышенную осторожность, заранее проверять техническое состояние транспортных средств, одеваться по сезону и иметь при себе теплую одежду, горячие напитки и запас топлива. Особое внимание рекомендуется уделить автомобилям с дизельными двигателями, так как такое топливо может замерзать при сильных морозах.



Ариана Ранцева