«Буран» в Казани завершен: учреждения культуры и спорта возобновили работу
С 5 февраля художественные, спортивные и музыкальные школы, дома культуры и подростковые клубы возобновят работу
В Казани завершился план «Буран» — режим ограничений из‑за непогоды.
С 5 февраля художественные, музыкальные, спортивные школы, школы искусств, дома культуры и подростковые клубы возвращаются к привычному графику работы, сообщила мэрия Казани.
Ограничения прекратятся в полночь.
Ранее, с 4 февраля, очный режим занятий восстановили школы и детские сады. Ограничения были введены в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».