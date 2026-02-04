Новости общества

«Буран» в Казани завершен: учреждения культуры и спорта возобновили работу

12:15, 04.02.2026

С 5 февраля художественные, спортивные и музыкальные школы, дома культуры и подростковые клубы возобновят работу

Фото: Артем Дергунов

В Казани завершился план «Буран» — режим ограничений из‑за непогоды.

С 5 февраля художественные, музыкальные, спортивные школы, школы искусств, дома культуры и подростковые клубы возвращаются к привычному графику работы, сообщила мэрия Казани.

Ограничения прекратятся в полночь.

Ранее, с 4 февраля, очный режим занятий восстановили школы и детские сады. Ограничения были введены в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Ариана Ранцева

Общество Татарстан

