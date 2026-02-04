В Татарстане лекарства подорожали сильнее, чем в России: спрос вырос на препараты от ожирения

Лекарственные препараты могут повыситься в цене еще на 10—15% в 2026-м, но возможно и удешевление, прогнозирует эксперт

Фото: Михаил Захаров

По итогам 11 месяцев 2025 года лекарства в России подорожали на 15%, до 385 рублей за упаковку, сильнее всего — в Татарстане (+17,6%). Больше всего в республике выросли расходы на препарат от ожирения — в 134 раза. О том, почему дорожают лекарственные препараты, что будет с ценами на медикаменты в 2026 году и почему бороться с лишним весом при помощи таблеток опасно для здоровья, — в материале «Реального времени».

Лекарства в России за год подорожали на 15%

По итогам января — ноября 2025 года средняя стоимость упаковки лекарств подорожала до 385 рублей. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2024-го, следует из аналитики RNC Pharma.

При этом сильнее всего за год лекарства подорожали в Татарстане (+17,6%, до 379 рублей за упаковку). Так, расходы в регионе на «Промомед» за год выросли в 134 раза.

В основном препараты, подобные этому, назначаются людям, у которых ожирение вызвано нарушением эмоционального фона: стресса или тревожности. Об этом «Реальному времени» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

— Назначают такие лекарства именно при ожирении больше. И часто бывает, что ожирение связано с неправильной работой нейротранспитеров, проще говоря, гормонов серотонина и дофамина, дающих человеку состояние удовлетворения. Пища же в данном случае является самым коротким способом стимулировать выделение таких медиаторов. Однако стоит понимать, что еда лишь временно понижает уровень кортизола (гормона стресса, — прим. ред.) и повышает выработку серотонина, норадреналина и дофамина. Именно поэтому со временем человек подсаживается на еду, как на наркотик, — сказала врач.

На втором месте по динамике роста цен на лекарства — Курская область (+16,8%, до 342 рублей), а на третьем — Ставропольский край (+16,7%, до 334 рублей). В топ-5 регионов, где сильнее всего подорожали лекарственные препараты, также попали Смоленская и Оренбургская области (+16,5%, до 326 рублей в обоих регионах).

В свою очередь, минимальный рост средней цены на лекарства в анализируемый период зафиксирован в Чеченской Республике (+7,7%) и Чукотском крае (+9%). По данным аналитиков, чаще всего жители Чечни покупали такие препараты, как «Семавик», «Нурофен», «Натрия хлорид» или «Амоксиклав», а жители Чукотки — «Ингавирин», «Терафлю» и «Арбидол».



Худеть с помощью лекарств не стоит

По словам Соломатиной, худеть с помощью лекарств не стоит. При неправильном приеме или передозировке некоторые препараты способны вызвать побочные эффекты: бессонницу или проблемы с желудочно-кишечным трактом, новые депрессии и так далее. Кроме того, у человека со временем формируется зависимость от таких «лекарств» и пропадает желание решать проблему со стрессом и лишним весом другими способами. В связи с этим пить такие таблетки можно только под контролем лечащего врача, добавила диетолог.



— Нужно обратить внимание на это (основание для покупки препаратов, — прим. ред.), потому что худеть с помощью таких лекарств, конечно, не стоит, — предупредила диетолог.



Чтобы решить проблему ожирения, человеку необходимо найти другие источники для выработки гормонов «счастья»: это может быть спорт или любое другое хобби. В таком случае тяга к перееданию исчезнет автоматически, сказала Соломатина.

— На самом деле человек может преодолевать любые жизненные неурядицы и трудности, кочки. Для этого необходимо научиться правильно себя вести и не загоняться по пустякам. Конечно, навыки человека правильно оценивать ситуацию и решать ее формируются под влиянием многих факторов: воспитания, генетики, потому что есть люди, склонные к депрессии, но все это можно корректировать, нужно лишь уделить слабым местам повышенное внимание. Если вам, например, по каким-то причинам противопоказано заниматься спортом, то можно успокаивать свою нервную систему, заведя себе домашнего питомца, — советовала врач.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, для успешного похудения важно правильно выстроить и соблюдать режим дня, а сну уделить особое внимание, поскольку во время сна выделяется мелатонин.

— Похудение — это не просто сел на диету и все. Нередки случаи, когда человек садится на диету, сбрасывает вес, но потом снова его быстро набирает. Именно поэтому при похудении важно не просто правильно выстраивать питание, но и правильно выстраивать свой режим дня, правильно мыслить. Диет — море, но для похудения важно выполнять целый комплекс мер, — резюмировала диетолог.

«Некоторые лекарства поступают из-за границы не так просто»

Цены на медикаменты подорожали под влиянием реальной инфляции и импортной составляющей. Об этом «Реальному времени» сообщил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.



— Некоторые лекарства поступают из-за границы не так просто, и они тоже имеют право дорожать. Их заказывают и везут в Россию сложными маршрутами. Именно поэтому даже укрепление рубля не влияет на стоимость медикаментов, — сказал изданию эксперт.

Если говорить про динамику роста цен в отдельных регионах, то резкое повышение (выше, чем в среднем по России) стоимости лекарств может говорить о повышенном спросе на отдельные препараты (далее ЛП) и возможностях аптечных сетей решительно поднимать цены, добавил экономист. К слову, аналогичную причину для повышения стоимости ЛП отметили и эксперты RNC Pharma.

— Рост средней стоимости лекарственных препаратов, помимо влияния инфляции, также обусловлен изменением потребительской корзины, которая в последнее время сопровождается ростом доли препаратов верхнего ценового сегмента, этот же факт является причиной существенного различия величины средней цены в зависимости от региона. Примечательно, что если в 2024-м средняя цена ни в одном субъекте РФ не превышала планку в 500 рублей за упаковку препарата, то в 2025 году таких оказалось сразу два: Москва (+14%, до 549 рублей) и Санкт-Петербург (+13%, до 508 рублей), — сказали аналитики.

Лекарства в России подорожают еще на 10—15% в 2026-м, но могут и подешеветь

На сегодняшний день в России пытаются бороться с инфляцией при помощи высокой ключевой ставки и укрепления рубля, отметил Колташов.

— Если политика укрепления рубля продолжится, то можно ожидать, что цены на некоторые лекарства будут даже понижаться в 2026 году. Люди уже видят, как подешевела некоторая импортная продукция, например фрукты, но многое будет зависеть от того, насколько этот процесс в самом деле пойдет, — сказал экономист.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

При этом он подчеркнул, что если ЦБ не будет укреплять рубль, а, наоборот, ослабит его, то тогда лекарства подорожают еще на 10—15% в 2026-м.