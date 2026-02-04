Обороты малого бизнеса в Татарстане выросли на 15% в 2025 году

Республика вошла в число регионов с положительной динамикой

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане в 2025 году обороты малого и среднего бизнеса выросли на 15% по сравнению с 2024 годом. Об этом пишет ТАСС.

Аналитики оценили показатели 50 тыс. компаний — клиентов сервиса по всей России, занятых в традиционной рознице, онлайн-торговле и производстве. Сравнивались средние обороты за 12 месяцев 2025 года с аналогичным периодом предыдущего года.

Татарстан вошел в число регионов с положительной динамикой наряду с Пермским краем (23%), Свердловской областью (22%), Республикой Башкортостан (19%) и Иркутской областью (18%). Лидерами по росту оборотов стали Белгородская область (33%), Томская область (31%) и Республика Калмыкия (30%). В пятерку также вошли Воронежская область (27%) и Новосибирская область (24%).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом снижение оборотов малого и среднего бизнеса зафиксировано в Республике Дагестан, Чеченской Республике, Омской и Кировской областях, а также в Ставропольском крае. Рост ниже уровня инфляции отмечен в Московской области, Красноярском крае, Республике Крым, Ивановской, Оренбургской областях и Хабаровском крае.

В крупнейших агломерациях динамика различается: в Москве обороты МСБ выросли на 7%, в Санкт-Петербурге — на 11%, в Московской области — на 3%, в Ленинградской области — на 7%.

По данным «МоегоСклада», в целом по России обороты малого и среднего бизнеса в 2025 году увеличились на 8% по сравнению с 2024 годом. В 2024 году рост составлял 18% к 2023 году, а в 2023 году — 23% к 2022 году. Аналитики отмечают замедление темпов роста и указывают, что наиболее высокую динамику показывают регионы, связанные с гособоронзаказом, оборонно-промышленным комплексом и развитием внутреннего туризма.

Ранее «Реальное время» писало, что Казань сэкономила 1,4 млрд рублей бюджетных средств на госзакупках в 2025 году.

Ариана Ранцева