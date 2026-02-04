В Абу-Даби стартовал второй раунд переговоров по Украине

Встречи России, Украины и США запланированы на 4–5 февраля

Фото: Динар Фатыхов

В Абу-Даби начался второй раунд переговоров России, Украины и США по урегулированию конфликта на Украине. Встречи запланированы на 4—5 февраля, сообщает РБК.

Изначально переговоры должны были состояться 1 февраля, однако их перенесли из-за необходимости согласовать графики трех сторон. Российскую делегацию во втором раунде возглавляет начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля провел совещание с переговорной группой. В ее состав вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, советник офиса президента Александр Бевз, первый заместитель главы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов. В тот же день украинская делегация вылетела в ОАЭ.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее сообщал, что встречи планировались в двустороннем формате между Россией и Украиной, однако, по данным Axios, в переговорах от Вашингтона участвует спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что процесс урегулирования «идет очень хорошо». Владимир Зеленский отметил готовность Украины к «реальным шагам» и сообщил, что украинская делегация также проведет встречу с американской стороной. По его словам, двусторонний документ по гарантиям безопасности между Киевом и Вашингтоном готов и Киев рассчитывает на дальнейшую работу над документами по восстановлению и экономическому развитию.

Предыдущий раунд переговоров в Абу-Даби прошел 23—24 января в закрытом режиме. Стороны охарактеризовали его как конструктивный. По данным СМИ, одним из самых сложных вопросов оставался территориальный, однако в Кремле заявляли, что он является важным, но не единственным пунктом повестки.



Ариана Ранцева