Татарстан готов принять законопроект о бесплатном предоставлении земли участникам СВО

Проект закона подготовлен в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина

Фото: Мария Зверева

В ближайшее время Госсовет Татарстана рассмотрит законопроект о бесплатном предоставлении земельных участков участникам СВО, удостоенным звания Героя России или награжденным орденами за заслуги в спецоперации на Украине. Об этом стало известно на совместном заседания Комитета ГС РТ по социальной политике и Экспертного совета при Комитете.

— Работа идет, нормативные документы о внесении поправок в Земельный кодекс РТ подготовлены. В ближайшее время будут рассмотрены, — сообщила глава регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в РТ Гузель Удачина.

Проект закона подготовлен в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина. В начале июня 2023 года глава государства рекомендовал регионам бесплатно выдавать землю военнослужащим, добровольцам, сотрудникам Росгвардии, имеющим специальное звание полиции и Героя России или награжденным орденами за заслуги в ходе спецоперации, а также ветеранам боевых действий и членам семей таких военных. Речь идет об участках в государственной или муниципальной собственности и переданных в собственность регионов. Участки предоставляются в собственность ветеранов СВО из государственных/муниципальных земель, часто площадью 6—15 соток. В случае гибели их получат члены семьи.

Луиза Игнатьева