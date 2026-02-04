Татарстан укрепляет экономические связи с Египтом, сообщил Минниханов

Стороны обсудили увеличение экспорта промышленной продукции и участие в мероприятиях Казани как культурной столицы исламского мира

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией из Египта, прибывшей для изучения экономического и промышленного потенциала республики. В ходе встречи стороны обсудили расширение сотрудничества, в том числе увеличение экспорта татарстанской промышленной продукции в Египет.

Минниханов отметил рост товарооборота между Татарстаном и Египтом в 2024 году и пригласил египетских представителей участвовать в мероприятиях, посвященных статусу Казани как культурной столицы исламского мира в 2026 году. Он подчеркнул готовность региона к дальнейшему укреплению связей с Египтом в интересах развития российско-египетских отношений.

Ариана Ранцева