Выборы в Госдуму РФ назначены на 20 сентября 2026 года

11:43, 04.02.2026

Голосование пройдет по смешанной системе, впервые примут участие жители ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона

Фото: Динар Фатыхов

Выборы в Государственную Думу нового созыва пройдут 20 сентября 2026 года. Днем голосования станет третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок предыдущего созыва, сообщает Центризбирком России.

Парламентские выборы будут проведены по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам.

Впервые в голосовании примут участие жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Ариана Ранцева

