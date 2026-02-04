Выборы в Госдуму РФ назначены на 20 сентября 2026 года
Голосование пройдет по смешанной системе, впервые примут участие жители ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона
Выборы в Государственную Думу нового созыва пройдут 20 сентября 2026 года. Днем голосования станет третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок предыдущего созыва, сообщает Центризбирком России.
Парламентские выборы будут проведены по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам.
Впервые в голосовании примут участие жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».