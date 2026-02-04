TikTok не выявил вмешательства России в выборы в Румынии в 2024 году
Доклад юридического комитета США отмечает давление Еврокомиссии и финансирование кампании местной партией
Администрация TikTok не выявила фактов вмешательства России в выборы в Румынии в 2024 году. Об этом говорится в докладе юридического комитета палаты представителей США, пишет RT.
В документе отмечается, что на платформу оказывалось давление со стороны Еврокомиссии с целью цензурирования политического контента. При этом кампания по вмешательству, приведшая к отмене итогов выборов оппозиционного кандидата Кэлина Джорджеску, финансировалась политической партией из Румынии, конкретное название которой не раскрывается.
Напомним, в 2024 году Джорджеску, считающийся пророссийским, победил на выборах, но результаты были аннулированы из-за подозрений во вмешательстве России.
Ранее «Реальное время» писало, что московский суд оштрафовал TikTok на 8 млн рублей за неисполнение предписаний.
