TikTok не выявил вмешательства России в выборы в Румынии в 2024 году

Доклад юридического комитета США отмечает давление Еврокомиссии и финансирование кампании местной партией

Администрация TikTok не выявила фактов вмешательства России в выборы в Румынии в 2024 году. Об этом говорится в докладе юридического комитета палаты представителей США, пишет RT.

В документе отмечается, что на платформу оказывалось давление со стороны Еврокомиссии с целью цензурирования политического контента. При этом кампания по вмешательству, приведшая к отмене итогов выборов оппозиционного кандидата Кэлина Джорджеску, финансировалась политической партией из Румынии, конкретное название которой не раскрывается.

Напомним, в 2024 году Джорджеску, считающийся пророссийским, победил на выборах, но результаты были аннулированы из-за подозрений во вмешательстве России.

Ранее «Реальное время» писало, что московский суд оштрафовал TikTok на 8 млн рублей за неисполнение предписаний.



Ариана Ранцева