Минниханов обсудил с Майгуровым развитие биатлона в Татарстане

12:05, 04.02.2026

Встреча коснулась поддержки спорта и проведения всероссийских соревнований в республике

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с президентом Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым. В ходе беседы обсуждались перспективы развития биатлона в республике и меры поддержки спорта в целом.

Стороны также обсудили возможность организации соревнований всероссийского уровня на территории Татарстана, а также другие вопросы, важные для регионального и российского спорта.

Ранее «Реальное время» писало, что Минниханов ознакомился с подготовкой биатлонистов в комплексе «Мирный».

Ариана Ранцева

