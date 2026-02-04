Минниханов обсудил с Майгуровым развитие биатлона в Татарстане
Встреча коснулась поддержки спорта и проведения всероссийских соревнований в республике
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с президентом Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым. В ходе беседы обсуждались перспективы развития биатлона в республике и меры поддержки спорта в целом.
Стороны также обсудили возможность организации соревнований всероссийского уровня на территории Татарстана, а также другие вопросы, важные для регионального и российского спорта.
Ранее «Реальное время» писало, что Минниханов ознакомился с подготовкой биатлонистов в комплексе «Мирный».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».