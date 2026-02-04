Скончался заслуженный тренер СССР по теннису Владимир Камельзон

Владимир Наумович — мастер спорта СССР, судья всесоюзной категории, заслуженный тренер Украинской ССР и заслуженный тренер России

В возрасте 87 лет скончался заслуженный тренер СССР по теннису Владимир Наумович Камельзон. О кончине специалиста сообщила пресс‑служба теннисного турнира «Трофеи Северной Пальмиры».

Камельзон — мастер спорта СССР, судья всесоюзной категории, заслуженный тренер Украинской ССР и заслуженный тренер России. На протяжении многих лет он был директором и одним из учредителей детской теннисной школы «Белокаменная», которая по праву считалась кузницей теннисных кадров. Школа выпустила не одно поколение спортсменов, заложив прочные основы для развития отечественного тенниса.

Помимо тренерской и организационной работы, Владимир Наумович участвовал в проведении крупных теннисных турниров. Он входил в руководящие органы таких соревнований, как ATP St Petersburg Open, WTA St Petersburg Ladies Trophy и «Трофеи Северной Пальмиры».

В сообщении пресс‑службы турнира подчеркивается, что уход Владимира Наумовича — невосполнимая потеря для теннисного сообщества.

Рената Валеева