Рубль немного ослаб к юаню утром в ожидании переговоров по Украине

11:15, 04.02.2026

Курс юаня превысил официальный уровень на 5,87 копейки, достигнув 11,1225 рубля

Фото: Максим Платонов

Утром рубль немного ослаб по отношению к юаню на фоне ожидания международных переговоров по украинскому конфликту, сообщает телеграм-канал «Интерфакс. Рынки».

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1225 рубля, что на 3 копейки выше уровня предыдущего закрытия. При этом курс оказался на 5,87 копейки выше действующего официального курса.

Ранее «Реальное время» писало, что Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 4 февраля.

Ариана Ранцева

