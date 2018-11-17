Итоги недели в Удмуртии: «местные царьки», тариф на мусор и парадельфийские игры

«Реальное время» подводит итоги недели в Удмуртии и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей.

На аппаратном совещании 12 ноября глава Удмуртии Александр Бречалов обратился к главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву с просьбой «посмотреть» по руководителю Ленинского района города, которого он ранее раскритиковал за беспорядок и мусор в парке. Плохо работающих руководителей Бречалов назвал «местными царьками», которые «уже совсем границы потеряли». Также на совещании он объявил о намерении 2019 год в Удмуртии объявить Годом здоровья и направить средства на ремонт медучреждений.

В Удмуртии могут ввести типовую штатную численность администраций городов и районов. Глава республики Александр Бречалов обсудил на совещании с руководителями муниципальных образований возможность введения соответствующих ограничений. Отмечается, что в настоящее время численность чиновников в муниципалитетах Удмуртии значительно превышает показатели аналогичных административно-территориальных единиц в ПФО. Поэтому предлагается внедрить типовую штатную численность администраций муниципальных образований: малые МО — 55, большие МО — 75, городские округа — 100 штатных единиц.

Компания «Большая тройка», которая занималась подготовкой электронной территориальной схемы размещения отходов в Удмуртии, представила на этой неделе на совещании в правительстве свои предложения по тарифу на ТКО. Для многоквартирных домов тариф предлагается в размере 7,61 рубля за 1 кв. м, для частных домовладений — 135,25 рубля с человека. Ранее регоператор опубликовал свои предложения по тарифу — соответственно 7,54 рубля за 1 кв. м в многоквартирных домах и 166 рублей с одного человека в частных домах. Окончательный вариант тарифа для Удмуртии в 2019 году должен быть утвержден в декабре.

В Ижевске на этой неделе вынесен приговор пяти участникам преступной группы, организовавших финансовую пирамиду, известную под названием «ЦБРКЦ». Она действовала с 2012 по 2015 год в 15 регионах России. Пострадавшими признаны более 1 200 человек. Общая сумма ущерба составила порядка 200 млн рублей. Суд назначил наказание фигурантам дела от трех до шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом от 100 до 300 тысяч рублей. Кроме того, с осужденных взыскана сумма причиненного гражданам ущерба.

В Удмуртии на этой неделе прошли Вторые международные парадельфийские игры — творческие состязания среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В них приняли участие больше тысячи человек из 52 регионов России и 21 страны мира. Творческие состязания проходили по 29 номинациям в 8 видах искусств: музыкальное, изобразительное, аудио-визуальное, театральное, хореографическое, цирковое, литература (авторство) и жестовая песня.