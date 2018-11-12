В Ижевске открываются Вторые международные парадельфийские игры

В Удмуртии сегодня открываются Вторые международные парадельфийские игры — творческие состязания среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщила сегодня министр социальной политики и труда республики Татьяна Чуракова, на сегодня в республику прибыл 951 участник, еще ожидается около 300.

Они представляют 52 региона России и 21 страну мира. Всего из-за рубежа 127 участников.

Творческие состязания проходят на 12 площадках по 29 номинациям в 8 видах искусств: музыкальное, изобразительное, аудио-визуальное, театральное, хореографическое, цирковое, литература (авторство) и жестовая песня. В рамках игр пройдут различные мастер-классы, выступления, научно-практическая конференция. Завершатся состязания 16 ноября.

К проведению игр в Ижевске проверили инфраструктуру на доступность для людей с инвалидностью и привели ее состояние, где это нужно было, в соответствие с требованиями.