Новости общества

12:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Ижевске открываются Вторые международные парадельфийские игры

11:16, 12.11.2018
В Ижевске открываются Вторые международные парадельфийские игры
Фото: volgograd.ru

В Удмуртии сегодня открываются Вторые международные парадельфийские игры — творческие состязания среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщила сегодня министр социальной политики и труда республики Татьяна Чуракова, на сегодня в республику прибыл 951 участник, еще ожидается около 300.

Они представляют 52 региона России и 21 страну мира. Всего из-за рубежа 127 участников.

Творческие состязания проходят на 12 площадках по 29 номинациям в 8 видах искусств: музыкальное, изобразительное, аудио-визуальное, театральное, хореографическое, цирковое, литература (авторство) и жестовая песня. В рамках игр пройдут различные мастер-классы, выступления, научно-практическая конференция. Завершатся состязания 16 ноября.

К проведению игр в Ижевске проверили инфраструктуру на доступность для людей с инвалидностью и привели ее состояние, где это нужно было, в соответствие с требованиями.

Общество Удмуртия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты