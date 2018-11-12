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В Удмуртии 2019 год объявят Годом здоровья

14:16, 12.11.2018
В Удмуртии 2019 год объявят Годом здоровья
Фото: udmurt.ru

2019 год в Удмуртии объявят Годом здоровья. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил глава республики Александр Бречалов. К 25 декабря планируется подготовить концепцию, какие именно мероприятия будут проведены.

Он отметил, что большая часть медицинских учреждений республики находится в плохом состоянии. В будущем году планируется сделать упор на их ремонт и реконструкцию. Республика, как ожидается, получит из федерального бюджета около 1 млрд рублей на строительство новой туберкулезной больницы и 540 млн рублей на ремонт больниц и закупку медицинского оборудования.

Планируется также поддержать проекты НКО по профилактике наркомании и алкоголизма, а также проработать вопрос о приеме пожеланий граждан относительно работы медучреждений.

Общество Удмуртия
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