В Удмуртии 2019 год объявят Годом здоровья

2019 год в Удмуртии объявят Годом здоровья. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил глава республики Александр Бречалов. К 25 декабря планируется подготовить концепцию, какие именно мероприятия будут проведены.

Он отметил, что большая часть медицинских учреждений республики находится в плохом состоянии. В будущем году планируется сделать упор на их ремонт и реконструкцию. Республика, как ожидается, получит из федерального бюджета около 1 млрд рублей на строительство новой туберкулезной больницы и 540 млн рублей на ремонт больниц и закупку медицинского оборудования.

Планируется также поддержать проекты НКО по профилактике наркомании и алкоголизма, а также проработать вопрос о приеме пожеланий граждан относительно работы медучреждений.