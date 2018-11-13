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Власти Удмуртии планируют ограничить число чиновников в муниципалитетах

10:56, 13.11.2018
Власти Удмуртии планируют ограничить число чиновников в муниципалитетах
Фото: udmurt.ru

В Удмуртии могут ввести типовую штатную численность администраций городов и районов. Глава республики Александр Бречалов обсудил на совещании с руководителями муниципальных образований возможность введения соответствующих ограничений.

Отмечается, что в настоящее время численность чиновников в муниципалитетах Удмуртии значительно превышает показатели аналогичных административно-территориальных единиц в Приволжском федеральном округе. Поэтому предлагается внедрить типовую штатную численность администраций муниципальных образований: малые МО — 55, большие МО — 75, городские округа — 100 штатных единиц, сообщает пресс-служба главы и правительства УР.

Также руководство республики предложило муниципалитетам провести мероприятия по повышению эффективности использования имущественного комплекса, чтобы неиспользуемые помещения высвободить для вовлечения их в хозяйственный оборот.

В то же время решения по оптимизации численности работников уполномочены принимать сами муниципалитеты. Эта тема также поднималась на недавней сессии Госсовета Удмуртии.

ОбществоВласть Удмуртия
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