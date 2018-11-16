В Удмуртии осуждены организаторы финансовой пирамиды, обманувшие вкладчиков на 200 млн рублей

Октябрьский районный суд Ижевска рассмотрел уголовное дело в отношении пяти местных жителей, обвиняемых в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, с 2012 по 2015 год участники ОПГ, открыв офисы ООО «Ценные бумаги рассчетно-кассовый центр» на территории 15 регионов России привлекали деньги граждан под предлогом реализации векселей с обязательством выплаты по истечении определенного срока необоснованно высоких дивидендов.

Однако никакой финансово-хозяйственной отчетности организация не вела. В результате противоправной деятельности финансовой пирамиды пострадали более чем 1200 человек. Общая сумма ущерба составила порядка 200 млн рублей. Полученные от граждан деньги члены группировки потратили на приобретение в личную собственность недвижимости, земельных участков и автомобилей.

Деятельность финансовой пирамиды была пресечена в 2015 году после обращения потерпевших в правоохранительные органы.

В итоге суд назначил наказание фигурантам дела от трех до шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом от 100 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, с обвиняемых взыскана сумма причиненного гражданам ущерба, с целью чего судом обращено взыскание на арестованное имущество обвиняемых – квартиры, автомобили и земельные участки, рассказали в прокуратуре Удмуртии.

Напомним, ранее Центробанк назвал «Кэшбери» самой масштабной финансовой пирамидой за последние годы.